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Разработчик "ЭпиВакКороны" заявил о ее эффективности против всех мутаций

17:06
  • четверг
  • 24 июня 2021

Ее основа устойчива к изменениям

Директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов оценил эффективность разработанного в учреждении препарата для профилактики коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" против известных штаммов.
Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о ревакцинации препаратом

"Все мутации, которые вызывают беспокойство, - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Дельта плюс" не попадают в структуру выбранного пептида", - приводит слова специалиста ТАСС.

Этот пептид, объяснил Максютов, является основой вакцины, он устойчив к изменениям.

"ЭпиВакКорона" - вторая отечественная вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 14 октября 2020 года. Три других - "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак". Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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