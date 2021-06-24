Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах

Оба лидера выразили настрой на укрепление российско-армянских отношений
Как сообщили в четверг в Кремле, между президентом России Владимиром Путиным и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор.
"Президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении", - говорится в сообщении.
Там также уточняется, что оба лидера выразили настрой на укрепление российско-армянских отношений.
Кроме того, Путин и Пашинян обменялись мнениями по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. С обеих сторон была подтверждена важность реализации ранее достигнутых договоренностей. Москва намерена продолжать усилия по обеспечению стабильности в регионе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram