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Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах

17:16
  • четверг
  • 24 июня 2021

Оба лидера выразили настрой на укрепление российско-армянских отношений

Как сообщили в четверг в Кремле, между президентом России Владимиром Путиным и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор.
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"Президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что оба лидера выразили настрой на укрепление российско-армянских отношений.

Кроме того, Путин и Пашинян обменялись мнениями по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. С обеих сторон была подтверждена важность реализации ранее достигнутых договоренностей. Москва намерена продолжать усилия по обеспечению стабильности в регионе.

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