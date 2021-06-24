Джон Салливан вернулся в Москву

Посол США рассчитывает на сотрудничество с правительством России

Американский посол Джон Салливан вернулся в четверг в Москву. В разговоре с журналистами он заявил, что будет "неустанно работать" над достижением задач, определенных на саммите в Женеве.

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве России для достижения нашей цели, - установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Салливан "Интерфаксу".

В марте этого года российский посол Анатолий Антонов был вызван на родину для консультаций после обострения отношений с Соединёнными Штатами. В апреле Москву покинул американский дипломат Джон Салливан.

Ситуация изменилась после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. По итогам встречи лидеры, в частности, договорились о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон.

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