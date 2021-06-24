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После смертельного ДТП с фурой в Саратовской области завели дело

17:32
  • четверг
  • 24 июня 2021

Погибли четыре человека - в том числе годовалый ребенок

На 269-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград между селами Шевыревка и Боковка столкнулись легковой автомобиль Renault Duster и фура Man, передает РИА "Новости".
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Три человека, включая годовалого мальчика, погибли на месте, позднее еще одна пассажирка Renault скончалась в больнице.

Согласно предварительной информации, виновником аварии является 64-летний водитель Renault - он не убедился в безопасности маневра при развороте.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более людей, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Назначено проведение ряда экспертиз.

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