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Село в Астраханской области закроют на карантин из-за коронавируса

17:50
  • четверг
  • 24 июня 2021

Ситуация в населенном пункте критическая

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в Instagram, что в селе Зензели Лиманского района вводится двухнедельный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.
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"Решение приняли по рекомендации астраханского управления Роспотребнадзора. Ситуация в населенном пункте критическая", - отметил губернатор.

Он уточнил, что за три недели в селе выявили 138 случаев заражения - это каждый седьмой случай в области. При населении 3 тысячи человек вакцинировали только 478 жителей. Для них въезд и выезд будет беспрепятственным, остальных ждут 14 дней изоляции.

Также Бабушкин поручил проверить данные о том, что глава села Зензели агитирует против прививок от COVID-19.

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