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В гражданский оборот может поступить жвачка от коронавируса

18:16
  • четверг
  • 24 июня 2021

Ее разрабатывают в институте Минобороны

Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич сообщил в четверг, что в гражданский оборот может поступить средство от COVID-19 в виде жевательных таблеток.
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"У нас в свое время в 1990-х годах была отработана технология жевательной таблетки", - отметил Борисевич (цитата по ТАСС).

Он при этом уточнил, что ввод в гражданский оборот будет зависеть от того, насколько качественным получится препарат. Санкции США, добавил собеседник агентства, на работу на данном этапе не повлияли.

Ранее сообщалось, что жевательные таблетки будут использоваться в качестве дополнения к уже существующим схемам применения лекарственных средств от коронавируса.

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