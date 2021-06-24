В гражданский оборот может поступить жвачка от коронавируса

Ее разрабатывают в институте Минобороны

Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич сообщил в четверг, что в гражданский оборот может поступить средство от COVID-19 в виде жевательных таблеток.

"У нас в свое время в 1990-х годах была отработана технология жевательной таблетки", - отметил Борисевич (цитата по ТАСС).

Он при этом уточнил, что ввод в гражданский оборот будет зависеть от того, насколько качественным получится препарат. Санкции США, добавил собеседник агентства, на работу на данном этапе не повлияли.

Ранее сообщалось, что жевательные таблетки будут использоваться в качестве дополнения к уже существующим схемам применения лекарственных средств от коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram