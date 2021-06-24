Названа причина мощного паводка в Амурской области

Вышедшая из берегов река Амур затопила более 130 домов

В центре России жара, как в тропиках, а на восток страны наступает большая вода. В Амурскую область мощные циклоны из Китая принесли сильные осадки. Вышедшая из берегов река затопила более 130 домов и приусадебных участков. А в Забайкальском крае после паводков продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Опустевшее село Черняево на берегу Амура. Несколько дней подряд вода здесь прибывала на глазах. И когда подошел гребень паводка, людей в домах уже не было.

В первую очередь эвакуируют пожилых людей и детей. К родственникам, знакомым и в пункты временного размещения перебрались больше 300 жителей Амурской области. Наталья Дмитриева отправила со спасателями ребенка, а сама решила остаться - заранее подготовила убежище на чердаке.

- Страшно, что ущерб большой. - А во сколько примерно оцениваете? Сколько трудов придется вложить? - Мебель, холодильник явно утонет. Полы менять, естественно, придется. Тысяч 100 точно.

За сутки Амур, вышедший из берегов, подтопил около 130 домов и почти три сотни приусадебных участков.

- Вот там Амур, его никогда видно не было! А тут прямо река сюда зашла.

В селе Владимировка ночью не выдержала напора воды насыпная дамба. Мужчины и женщины решили общими силами отстоять свои владения. Однако вероятность подтопления сохраняется.

- В 3:30 меня разбудил звонок. Было голосовое сообщение от главы, что дамбу прорвало. Нужно подниматься селом и заделывать эти порывы.

У многих селян погиб урожай. Люди на руках спасают домашних животных и скот.

Фермер Садык Абдурахмонов соорудил из ящиков островки безопасности для коз, овец и кур.

"Их надо вывести на следующую улицу, где уже воды нет. Тут знакомый предлагает у себя - у них условия есть. Они примут моих животных на время", - говорит фермер.

Резкий подъем уровня воды в Амуре фиксируют и Благовещенске. На городской набережной с тревогой смотрят на исторические отметки - одна из них сделана 8 лет назад. Тогда регион очень сильно пострадал от наводнения.

Причиной паводка специалисты называют обильные осадки, которые из Китая принесли два мощных циклона. Чтобы минимизировать последствия, спасатели сооружают водоналивные и насыпные дамбы, укрепляют берега. Всего к работам привлечены больше полутысячи сотрудников МЧС и почти 170 единиц техники: самосвалы, погрузчики, экскаваторы, грейдеры.

В Забайкальском крае, где ранее были подтоплены больше 700 домов, сформированы аварийно-восстановительные бригады. В нескольких селах предстоит отстраивать мосты.

"Две группы работают по улицам - это очистка приусадебных участков по заявкам граждан. И две группы у нас работают совместно с представителями управляющих компаний на жилых домах, где в результате сильного ветра повреждены крыши. То есть мы убираем с них шифер", - рассказал Антон Маркелов, начальник оперативной группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

В начале июля паводок достигнет Еврейской автономной области и Хабаровского края. По прогнозам специалистов, всего на Дальнем Востоке стихия может затронуть около полутысячи населенных пунктов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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