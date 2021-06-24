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Депутат ГД Ирина Белых: "Для каждого важно поклониться Могиле Неизвестного Солдата"

18:18
  • четверг
  • 24 июня 2021

В этом году более 50 тысяч московских школьников приняли участие в онлайн акции памяти

Более 50 тысяч московских школьников приняли участие в онлайн акции памяти - 22 июня они на своих страницах в социальных сетях опубликовали изображение Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду и прикрепили к нему виртуальные гвоздики и зажженную свечу.
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"Для каждого важно поклониться Могиле Неизвестного Солдата. Это знаковый монумент. Останки солдата, погибшего при обороне Москвы, в 1966 году в сопровождении почетного караула торжественно, с военным эскортом были доставлены в столицу", - рассказала депутата Государственной думы Ирина Белых, которая является куратором проекта "Мой район в годы войны" - "Лучшая сотня".

Миллионы людей, отметила она, приходят в Александровский сад, так как верят - там может быть захоронен их дед или отец.

Акция памяти, в этом году прошедшая онлайн, объединила сотни образовательных учреждений Москвы. Посты участников собрали более 90 тысяч лайков.

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