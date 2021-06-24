Попова: у России есть возможность избежать жесткого сценария по коронавирусу

Для этого нужно вакцинироваться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в четверг в интервью каналу "Россия-24", что вводимые сегодня в стране ограничения по коронавирусу отвечают актуальным вызовам - принимаемые региональными властями меры адекватны.

Вместе с тем Попова заметила, что актуальными остаются и известные меры профилактики COVID-19.

"Избыточная нагрузка на систему здравоохранения, безусловно, приведет к жестким ограничительным мерам. Это неизбежно, и это надо понимать. Но сегодня у всей страны есть возможность избежать развития жесткого сценария", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она при этом обратила внимание на тот факт, что количество записавшихся на вакцинацию россиян в настоящее время растет.

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