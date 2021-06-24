Microsoft презентовала обновленную операционную систему Windows 11

Авторы называют ее более быстрой и безопасной
Американская корпорация Microsoft представила Windows 11 - обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11, передает ТАСС.
Главным нововведением стал обновленный дизайн. В частности, меню "Пуск" перенесли в центральную часть экрана.
Кроме того, у Windows 11 появилась улучшенная поддержка работы двух мониторов, а также виджеты для доступа к различным сервисам.
Представители Microsoft говорят, что обновленная версия ОС - более быстрая и безопасная в сравнении с предшественниками.
Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Это одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram