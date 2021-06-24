Microsoft презентовала обновленную операционную систему Windows 11

Авторы называют ее более быстрой и безопасной

Американская корпорация Microsoft представила Windows 11 - обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11, передает ТАСС.

Главным нововведением стал обновленный дизайн. В частности, меню "Пуск" перенесли в центральную часть экрана.

Кроме того, у Windows 11 появилась улучшенная поддержка работы двух мониторов, а также виджеты для доступа к различным сервисам.

Представители Microsoft говорят, что обновленная версия ОС - более быстрая и безопасная в сравнении с предшественниками.

Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Это одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения.

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