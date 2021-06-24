Мурашко перечислил правила, которые надо соблюдать в жару

Важно отказаться от напитков с кофеином и алкоголя

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в беседе с журналистами, как вести себя в жару, чтобы не подвергать риску свой организм.

"Необходимо пить больше обычной воды, откажитесь от сладких газированных напитков, напитков, содержащих кофеин. Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку он способствует обезвоживанию организма", - приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Кроме того, Мурашко призвал граждан не переедать, носить максимально легкую одежду, сократить до возможного минимума время пребывания под открытым солнцем.

По словам министра, при появлении таких симптомов, как слабость, тошнота и головокружение, следует перейти в прохладное место, отдохнуть, выпить воды. Если лучше не становится - пора вызывать врача.

"Особенно уязвимы пациенты с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью", - добавил глава Минздрава.

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