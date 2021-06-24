"Фото на все времена": снимок поющих Орбакайте и Пугачевой восхитил фанатов

Певицы выступили на дне рождения телеведущего Максима Галкина

Певица Кристина Орбакайте опубликовала совместную фотографию со своей матерью, певицей Аллой Пугачёвой и артистом Николаем Басковым.

На снимке все трое исполняют песню на дне рождения телеведущего Максима Галкина. 18 июня артисту исполнилось 45 лет.

"И хорошее настроение не покинет больше нас! #всемдобра", - говорится в подписи к снимку.

Восторженные комментарии под публикацией уже оставили продюсер Яна Рудковская, музыкант Игорь Николаев, певица Анита Цой и фанаты звезд.

"Очень позитивный снимок! Две любимые певицы!"; "Вы такие красивые!"; "Басков недоволен, не он в фокусе"; "Фотография на все времена!"; "Кристина, вы супер!"; "Какой шикарный дуэт!" - прокомментировали снимок подписчики Орбакайте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram