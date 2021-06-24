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В РПЦ высказались по поводу QR-кодов в храмах

19:29
  • четверг
  • 24 июня 2021

Церковь пока не будет вводить подобные ограничения

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ответил на вопрос журналистов о том, будет ли церковь вводить условия посещения храмов по QR-кодам.
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"Думаю, нет. Церковь не может вводить подобные условия посещения храмов", - приводит ответ Легойды РИА "Новости".

Он добавил, что сегодня в церквях соблюдаются все санитарные меры предосторожности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все заведения общественного питания столицы с 28 июня переходят на режим ковид-фри - доступ к ним будут иметь только вакцинированные, переболевшие или сдавшие накануне отрицательный тест. Подтверждать статус следует с помощью QR-кода.

Вместе с тем власти Московской области рассматривают вариант с QR-кодами в общественном транспорте с 1 июля - если ситуация в регионе не начнет улучшаться.

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