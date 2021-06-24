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Путин обсудил с Эрдоганом Карабах, саммит в Женеве и поставки вакцины

19:41
  • четверг
  • 24 июня 2021

Еще одной темой разговора стала ситуация в Сирии

В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.
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"Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня была дана позитивная оценка, вместе с тем турецкий лидер высказался в поддержку российских усилий по урегулированию в регионе.

Затрагивалась в ходе разговора и тема Сирии. Президенты согласились, что важно вести совместную работу, чтобы предотвратить эскалацию в Идлибе и на северо-востоке САР.

Кроме того, Путин рассказал Эрдогану, как прошли его переговоры в Женеве с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

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