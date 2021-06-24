Захарова назвала цель провокации с британским эсминцем

Западу важно укреплять деструктивные мифы о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире канала "Россия-1" ответила на вопрос, для чего Великобритания устроила провокацию с эсминцем в Черном море.

Инцидент произошел 23 июня. Эсминец Defender на три километра углубился в российские территориальные воды, не среагировав даже на предупредительный огонь. Су-24 пришлось провести бомбометание, только после этого корабль сменил курс.

"Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный в том числе и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру", - объяснила спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее на ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее сознательной и подготовленной провокацией.

Вместе с тем премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что эсминец "мог пользоваться международными водами", так как Британия "не признает российскую аннексию Крыма".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram