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Захарова назвала цель провокации с британским эсминцем

19:59
  • четверг
  • 24 июня 2021

Западу важно укреплять деструктивные мифы о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире канала "Россия-1" ответила на вопрос, для чего Великобритания устроила провокацию с эсминцем в Черном море.
Капитан эсминца Defender раскрыл "легенду" маневров у берегов Крыма

Инцидент произошел 23 июня. Эсминец Defender на три километра углубился в российские территориальные воды, не среагировав даже на предупредительный огонь. Су-24 пришлось провести бомбометание, только после этого корабль сменил курс.

"Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный в том числе и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому Западному миру", - объяснила спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее на ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее сознательной и подготовленной провокацией.

Вместе с тем премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что эсминец "мог пользоваться международными водами", так как Британия "не признает российскую аннексию Крыма".

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Мария Захарова
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender
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