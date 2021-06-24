Крымский общепит обязали использовать только одноразовую посуду

Среди населения региона стартовала иммунизация против вирусного гепатита А

Роспотребнадзор предписал предприятиям общепита в Крыму перейти на использование исключительно одноразовой посуды, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

"В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией", - также сказано в тексте.

Уточняется при этом, что среди населения региона стартовала иммунизация против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А.

17 июня на Крым обрушился мощный циклон. Это привело к наводнению в Керчи. На следующий день ливни добрались до Ялты, там подтоплены оказались дома и улицы, реки вышли из берегов. Затронуты стихией были Феодосия, Ленинский и Кировский районы республики.

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