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ФСБ опубликовала видео переговоров российских пограничников с британским эсминцем

20:28
  • четверг
  • 24 июня 2021

На кадрах британских военных неоднократно просят покинуть российские воды

Федеральная служба безопасности России показала видеоматериалы по поводу нарушения госграницы России британским эсминцем Defender. ТВЦ.RU публикует кадры Центра общественных связей ФСБ.

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На видео российские силовики неоднократно требуют от британцев покинуть российские воды и после нескольких предупреждений открывают предупредительный огонь.

"Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!" – говорится в видео переговоров российских пограничников с британским эсминцем.

23 июня в 11:52 британский эсминец "Дефендер" пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра в районе мыса Фиолент. 

Корабль не отреагировал на предупреждение о применении оружия в случае нарушения границы. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. 

Кроме этого, самолет Су-24М Черноморского флота выполнил предупредительное бомбометание, сбросив по курсу движения эсминца 4 бомбы ОФАБ-250. 

"Дефендер" покинул границы территориального моря России в 12:23.

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