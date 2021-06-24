Профессор поддержал инициативу Петра Толстого о развитии детского отдыха в стране

Сергей Комков обратил внимание на то, что инфраструктура детских санаториев и лагерей нуждается в обновлении

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Комков назвал стратегической задачей российских властей организовать доступный и безопасный летний отдых для детей. Он поддержал соответствующее заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

"Именно на уровне регионов нужно продумать механизм, который даст родителям стопроцентную гарантию – с их ребенком не произойдет ничего плохого, пока он находится вне дома. Считаю целесообразным привлекать для этого квалифицированных медицинских работников", – сказал профессор.

Эксперт обратил внимание на то, что инфраструктура детских санаториев и лагерей нуждается в обновлении. Первые шаги для этого уже сделаны – часть лагерного фонда уже реконструируют. Вместе с тем необходимо восполнить потерянные лагеря, которые забросили или передали в частную собственность.

Представитель фонда образования считает, что советская модель с большим числом бесплатных путевок в лагеря и санатории может вновь прижиться в России.

Ранее Петр Толстой заявлял о важности проработки законодательных инициатив, направленных на социальную поддержку семей с детьми. Парламентарии уже упростили использование средств материнского капитала. Кроме того, семьи детей, которые пойдут в школу с сентября, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

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