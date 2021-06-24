Названа сумма ущерба для жителей Крыма от подтоплений

Это более 170 миллионов рублей

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил на заседании оперштаба в Ялте в четверг, что стихия нанесла жителям республики ущерб в размере 171 миллиона рублей.

"Всего по состоянию на сегодняшний день составлено 866 актов", - уточнил Гоцанюк, слова которого приводит ТАСС.

Часть жителей, добавил он, уже получили компенсации - 637 гражданам выплатили в общей сложности 37 миллионов рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что основная часть обращений идет от подтопленцев, оценка поврежденных автомобилей начнется в пятницу.

17 июня на Крым обрушился мощный циклон. Это привело к наводнению в Керчи. На следующий день ливни добрались до Ялты, там подтоплены оказались дома и улицы, реки вышли из берегов.

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