Названа сумма ущерба для жителей Крыма от подтоплений

Это более 170 миллионов рублей
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил на заседании оперштаба в Ялте в четверг, что стихия нанесла жителям республики ущерб в размере 171 миллиона рублей.
"Всего по состоянию на сегодняшний день составлено 866 актов", - уточнил Гоцанюк, слова которого приводит ТАСС.
Часть жителей, добавил он, уже получили компенсации - 637 гражданам выплатили в общей сложности 37 миллионов рублей.
Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что основная часть обращений идет от подтопленцев, оценка поврежденных автомобилей начнется в пятницу.
17 июня на Крым обрушился мощный циклон. Это привело к наводнению в Керчи. На следующий день ливни добрались до Ялты, там подтоплены оказались дома и улицы, реки вышли из берегов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram