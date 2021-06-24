"Нужна вся победа без остатка": как прошел съезд КПРФ

Делегаты утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы нового созыва

В Подмосковье сегодня прошел предвыборный съезд КПРФ. Собравшиеся на нем делегаты утвердили список кандидатов в депутаты Госдумы нового созыва. А лидер партии Геннадий Зюганов обнародовал программные цели коммунистов – 10 шагов. Среди них, в частности, создание справедливой системы налогов.

- Ленин, партия, комсомол...

Так в Подмосковье стартует съезд КПРФ. Партия вступает в предвыборную гонку и первое, что должно быть готово - это агитация. Кандидаты в депутаты показывают свои автомобили (см. видео репортажа).

Региональные отделения выкладывают предвыборные плакаты и газеты. Хотя многое решено перевести и в онлайн. В эпоху ковида здесь собираются сделать максимум, чтобы достучаться до своего избирателя.

В съезде принимает участие около 200 делегатов. Даже в период коронавирусных ограничений они съехались со всей страны. Обязательное условие - наличие отрицательного результата теста на ковид.

Предвыборный съезд компартии утвердил список кандидатов в депутаты Госдумы нового созыва. Первым номером уже традиционно становится Геннадий Зюганов.

"Сегодня мы официально вступаем в борьбу за доверие граждан на выборах в Госдуму. В сражение за передачу власти народу. За СССР - сильную справедливую социалистическую Родину", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Утверждена съездом и программа КПРФ, состоящая из десяти шагов. Социалистический взгляд на развитие страны.

"Обеспечим жильём всех. Это не утопия. Это реальность, которую можно достичь завтра. Создадим справедливую систему налогов. Освободим от них бедных и заставим богатых платить больше", - сказал Зюганов.

В общефедеральном списке - 15 фамилий. Среди них летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, публицист и литератор Сергей Шаргунов.

"Бороться против оптимизации школ, больниц. Помогать строить сельские дороги", - гвоорит депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

"У нас не должно быть бедных и богатых регионов. У нас должны быть созданы условия для равномерного развития всех регионов страны", - сообщил Андрей Клычков, член президиума Центрального комитета КПРФ, губернатор Орловской области.

Кроме того, на съезде было официально объявлено, что движение "Левый фронт" идёт на выборы вместе с КПРФ. Серьезную ставку в этом политическом сезоне делают и на выборы на региональном и муниципальном уровне. Ожидания в кулуарах - оптимистические.

"Нужна вся победа без остатка. Поэтому когда вы задаёте вопрос: сколько - больше или меньше? Нам бы хотелось всю победу", - сказал Леонид Калашников, депутат ГД от КПРФ.

Но пока это старт гонки - финиш назначен на 19 сентября.

Пётр Вершинин. Александр Терентьев. Василий Батурин. "ТВ Центр". Московская область.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram