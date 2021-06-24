Отношения с Россией стали главной темой саммита ЕС

Европейские лидеры заявляют о том, что пора вернуться к диалогу на высоком уровне

Лидеры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсуждают предложение Германии и Франции провести саммит ЕС-Россия. Это подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Инициатива такого диалога между Брюсселем и Москвой исходила из Берлина и была поддержана в Елисейском дворце. Однако ряд европейских лидеров выступил с резкой критикой такого предложения, заявляя, что с Россией даже разговаривать нельзя.

Отталкивать и сдерживать. Или же сотрудничать? Европа опять запуталась: что же делать с Россией. Взаимодействие с Москвой - один из ключевых вопросов проходящего в Брюсселе саммита ЕС. Изначально за основу для обсуждения взяли доклад, подготовленный Еврокомиссией и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В нем прописано, как надо поступать в отношении нашей страны: давить и дистанцироваться. С оговоркой, если без России совсем никак, например, в ядерной сфере, борьбе с терроризмом - снизойти до диалога. Сумятицу в такой решительный настрой евробюрократов внесли Германия и Франция. Накануне саммита в прессу просочилась информация: лидеры этих двух стран считают подготовленный документ слишком жестким и настаивают на смягчении подхода к Москве. Да и в заявлениях на телекамеры отсутствует демонстративно агрессивная риторика.

"Евросоюз не может дальше мириться с отсутствием регулярного диалога с Россией, который должен быть требовательным и масштабным. Такой диалог с Россией необходим для стабильности. Мы не можем оставаться в логике реакции на каждый отдельный случай", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии пошла еще и дальше: а почему бы Брюсселю не поговорить с Владимиром Путиным напрямую и не пригласить его на саммит ЕС-Россия. Макрон идею поддержал. Последний раз подобная встреча на высшем уровне проводилась семь лет назад.

"Мы, Европейский союз, должны искать прямого контакта с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда президент США говорит с президентом России. ЕС тоже не должен устраняться от диалога", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Кто мешал евробюрократам раньше напрямую разговаривать с Москвой в принципе и так понятно. И то, что предложение саммита ЕС-Россия звучит практически сразу после встречи Владимира Путина и Джо Байдена только подтверждает зависимость Брюсселя от Вашингтона. Но теперь страны, которые и так все это время поддерживали связи с нашей страной, могут вести себя чуть свободнее.

"Я очень рад наконец увидеть движение к диалогу с Россией. Некоторое время назад был саммит между Байденом и Путиным, и сразу после этого я не только приветствовал этот саммит, но и потребовал разговора между ЕС и Россией. Мы географически ближе к России, чем США, мы не можем просто стоять в стороне и наблюдать за диалогом между Вашингтоном и Москвой в то время как многие вопросы, такие как Украина, затрагивают нас больше, чем США", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Кремле следят за брюссельским саммитом и напоминают: Москва много лет говорит о готовности к равноправному и конструктивному диалогу.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент Владимир Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой. Президент Путин неоднократно об этом говорил. Этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В российском МИД также подтвердили готовность к диалогу с Брюсселем. Однако пока не понимают, как идея саммита Россия-ЕС сочетается с политикой в отношении нашей страны, основанной на сдерживании. На Смоленской площади ждут подробностей по поводу инициативы Германии и Франции. Которую, кстати, поддерживают далеко не все страны ЕС.

"Естественно, во многом это будет зависеть от понимания того, что важнее для Европы - слушаться каких-то команд из-за океана или же выстраивать свою жизнь в соответствии с условиями динамично меняющихся геополитических отношений, в том числе и в отношении с Россией", - заявил политолог Андрей Кошкин.

Громче всех возмущаются те, чей голос, политический и финансовый вес большого значения в ЕС не имеют. Предложение локомотивов и основных доноров Союза яростно оспаривают главные иждивенцы, получающие дотации из европейского бюджета: Литва, Латвия и Эстония."Кремль понимает только силу. А это выглядит как уступка. Это выглядит так, как будто Россия аннексирует Крым, ведет войну в Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает искать диалог", - убежден Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии.

Напомнить о себе решила и Украина, не имеющая к Евросоюзу никакого отношения. Глава МИД страны взял на себя смелость назвать идею Макрона и Меркель опасным отклонением от санкционной политики в отношении Москвы. Быть или не быть саммиту ЕС-Россия, решат в ходе нынешней встречи в Брюсселе. И явно обойдутся без советов из Киева.

Лилия Акиньшина, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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