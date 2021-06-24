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В Ленинградской области упал вертолет Ми-8

21:05
  • четверг
  • 24 июня 2021

Это произошло возле деревни Корпикюля

В Гатчинском районе Ленинградской области возле деревни Корпикюля потерпел крушение вертолет, передают в четверг вечером ТАСС и "Интерфакс".
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"Поступила информация об упавшем вертолете Ми-8. На место выехали подразделения", - сказано в сообщении "Интерфакса" со ссылкой на управление МЧС по региону.

Источник ТАСС сообщает, что вертолет принадлежал Росгвардии, погибли все три человека, находившихся на борту. "Известия" передают, что это были пилот, второй пилот и бортмеханик.

Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении, жители не пострадали.

СМИ пишут, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

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