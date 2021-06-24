СБУ провела обыски в офисе Виктора Медведчука

Следователи также пришли к соратникам и родственникам опального политика

В Киеве прошли обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе в приемной ее лидера Виктора Медведчука.

Следователи СБУ пришли также к соратникам и родственникам опального политика. В СБУ подтвердили, что проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Медведчука и одного из его коллег по партии. Как сообщили адвокаты парторганизации, в ходе четырех обысков ничего найдено не было.

В "Объединенной платформе - За жизнь" назвали сегодняшний приход следователей попыткой фальсификации доказательств ложных обвинений.

Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют госизмену и посягательство на нарушение обычаев войны. Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорт для выезда за границу.

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