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Россиян предупредили об угрозе ареста в США

21:31
  • четверг
  • 24 июня 2021

Американские спецслужбы используют нечистоплотные методы

Министерство иностранных дел России предупредило выезжающих за границу граждан страны об опасности быть задержанными и арестованными в Соединенных Штатах и третьих странах, у которых с Вашингтоном заключено соглашения о выдаче.
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Касается это, уточнили во внешнеполитическом ведомстве, тех, к кому у американских властей есть претензии.

"Спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата", - сказано в сообщении МИД.

Там добавили, что происходящее имеет место на фоне обострившихся двусторонних отношений и носит характер "настоящей охоты".

"Против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы", - также отметили в МИД.

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