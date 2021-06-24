"Здесь нет ни одного вакцинированного": видео из ковид-госпиталя в Крылатском

Врачи просят москвичей пройти вакцинацию

В России за сутки выявили 20 тысяч 182 новых случая заражения за сутки. Выздоровели - 13 тысяч 505 человек. Рост числа заболевших заставляет врачей работать круглые сутки, при этом медики постоянно напоминают - вакцинация остаётся самым эффективным способом борьбы с COVID-19. В регионах вынуждены ужесточать антиковидные правила. В Краснодарском крае с 1 июля будут принимать только тех туристов, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. А с 1 августа планируют пускать на курорты региона только привитых отдыхающих.

Крылатское. Ковид-госпиталь. Загруженность реанимационных коек вновь приближается к показателям самых серьёзных пиков прошлого года. В "красную" зону медики заходят на круглосуточные смены. Большинство пациентов здесь заразились коронавирусом за последние полторы недели. В том, что индийский штамм намного коварнее и агрессивнее своего предшественника, врачи убедились на 100 процентов. Симптоматика отличается. В зоне поражения новой мутации - молодёжь.

"Если раньше мы говорили, что зона риска увеличена, то есть это 60-65 лет, то сейчас мы с вами можем пройти по отделению и посмотреть, что есть молодые люди, девушки 20, 25, 28 лет. Процент тяжёлых больных увеличивается. Основные жалобы - это лихорадка, высокая температура 38-40, которая не поддаётся или слабо поддаётся корректировке. И это дыхательная недостаточность. Проще говоря, пациенты говорят, что у них отдышка в покое. Даже без каких-то незначительных физических нагрузок", - сообщил заведующим 10-м терапевтическим отделением Ашот Погосян.

Главной причиной резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в столице медики в один голос называют пренебрежение к мерам защиты. Маски и перчатки в связи с жарой многие попросту отложили в дальний карман. Более того, по непонятным причинам, понадеялись на авось и проигнорировали вакцинацию от коронавируса. В результате они с осложнениями оказались на больничной койке. Сергей в ковидный госпиталь в Крылатском привезли уже с 60-процентным поражением лёгких.

"Вообще не верил, что заражусь! Потому что соблюдал социальную дистанцию, на работе мы в масках ходим. Сейчас бы, конечно, прививку сделал! Я всем рекомендую! Делайте прививки! Потому что болеть намного сложнее, чем сделать прививку!" – говорит Сергей Михальцов.

Жаль, что понял слишком поздно, если бы сделал прививку раньше, то до больницы ситуация, скорее всего, не дошла. Врачи просят одуматься всех тех, кто до сих пор сомневается, и перестать уже рисковать своим здоровьем. Противопоказаний к прививке не так много, как заявляют радикальные противники вакцинации. Введение двух компонентов вытерпеть гораздо проще, чем потом лечиться от непредсказуемых последствий коварного вируса.

"Для того, чтобы этого не происходило, нужно вакцинироваться. И тогда у вас всё будет хорошо, даже если у вас будет заражение, вы перенесёте это как сезонный грипп. Понимаете, вот здесь ни одного человека нет вакцинированного", - заявил главврач ГКБ "67 Андрей Шкода.

Это единственная стратегия победы над вирусом. Только так можно будет вернуться к доковидной жизни. Привиться можно не только в поликлиниках. Для самых занятых мобильные пункты расположены по всему городу. Сделать укол можно в торговом центре, пока делаешь покупки, или во время прогулки в парке.

"Каких-то противопоказаний для вакцинации нет. За последнее время поток увеличился. Людей стало больше. Вакцинируются абсолютно разные люди категории: от 18 и старше. 65+ тоже приходят к нам вакцинироваться", - заявила врач общей практики Анна Наумова.

В Москве с понедельника ужесточаются правила посещения предприятий общепита. Пускать будут только тех посетителей, которые покажут на входе QR-код. Сегодня московские власти разъяснили порядок их использования.

"Так, в соответствии с указом мэра Москвы граждане, не достигшие 18 лет, смогут попасть в столичные рестораны и кафе только в сопровождении родителей или законных представителей, предъявивших QR-коды. Не нужен код и для постояльцев гостиниц, хостелов и других объектов размещения, если они захотят перекусить в кафе или ресторане при гостинице. Главное условие - туда не должно быть доступа для тех, кто там не проживает", - говорится в публикации на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

Вслед за общепитом организовать бесковидные зоны московские власти рекомендуют в столичных театрах и кинозалах. Новые ограничения тем временем вводят для туристов в Краснодарском крае. С 1 июля для заселения в местные гостиницы и пансионаты у постояльца будут требовать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Александра Сергомасова, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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