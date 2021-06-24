В Госдуме оценили идею о встрече Путина с европейскими лидерами

Хороший сигнал для Москвы и плохой - для Киева

Депутат Государственной думы Елена Панина прокомментировала у себя в Telegram информацию о том, что в Евросоюзе обсуждают возможность встречи лидеров объединения с Владимиром Путиным на специальном саммите.

Ранее СМИ писали, что с предложением о большой международной встрече на высшем уровне выступила канцлер Германии Ангела Меркель, а французский лидер Эмманюэль Макрон идею поддержал.

Как отметила Панина, подобные саммиты перестали проводиться в 2014 году - после воссоединения Крыма с Россией.

"Это хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева. Получается, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет. С Москвой вынуждены считаться. А все это время с весны 2014 года Россию просто проверяли на слабо", - добавила парламентарий.

Она вместе с тем подчеркнула, что давлению Россия не поддалась.

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