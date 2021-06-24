Зеленский хочет обсудить с Путиным новый формат урегулирования в Донбассе

Минские соглашения президент Украины считает "еле живыми"

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1", в ходе которого затронул вопрос урегулирования кризиса на юго-востоке страны.

По словам главы государства, минские соглашения изначально были "еле живыми", а выход следует искать в ходе личных встреч с Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую повестку решения этих вопросов", - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что вопрос его очной встречи с российским президентом обсуждается с Кремлем, администрации двух лидеров уже связывались относительно повестки, сроков и места переговоров.

При этом Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, Киев вынесет на референдум вопрос разрыва с регионом.

Ранее стало известно, что в конце июля президент Украины полетит в Вашингтон на встречу с главой Белого дома.

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