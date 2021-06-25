Москвичам пообещали +36 и переменную облачность в пятницу

В области местами пройдут дожди

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается до +36 градусов, в западной части региона возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказал синоптик Александр Синенков.

"Переменная облачность, в утренние часы и во второй половине дня местами по области, в частности на западе, кратковременный дождь, возможна гроза. Сегодня максимальная температура воздуха плюс 34-36, в Подмосковье плюс 32-37", - сообщил специалист.

По его словам, грозы ожидаются на границе с Тверской областью, а также на юго-западе на границе с Калужской областью. Вероятность того, что дожди доберутся до Москвы, крайне мала.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 748 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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