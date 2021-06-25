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Пентагон уличили во лжи относительно истории с эсминцем Defender

08:31
  • пятница
  • 25 июня 2021

Минобороны США пребывает в иллюзиях по ситуации в российском Крыму

Обвинения в дезинформации в адрес Москвы, прозвучавшие из Пентагона, голословны. Все произошедшее с британским эсминцем Defender снято на видео – причем в открытом доступе съемки не только ФСБ, но и за авторством британских журналистов, напомнили в посольстве России в США.
ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем

В российской дипмиссии прокомментировали заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который назвал сообщения Москвы об инциденте с британским эсминцем Defender у крымских берегов "примером дезинформации".

Как сообщалось ранее, 23 июня корабль ВМС Великобритании вторгся в территориальные воды России. Эсминец не реагировал на предупреждения российских пограничников. Российские воды нарушитель покину лишь после того предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.

Джон Кирби в своем заявлении поддержал версию Минобороны Великобритании – там ранее заявили, что никакого предупредительного огня не было.

"Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него", - ответили российские дипломаты в Twitter.

В сообщении подчеркивается, что обвинения Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе.

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