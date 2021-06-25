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Россия впервые перебросила в Сирию истребители с "Кинжалами"

08:37
  • пятница
  • 25 июня 2021

МиГ-31К примут участие в учениях в Средиземном море

Российские авиация и флот начали совместные учения в восточной части Средиземного моря. Для участия в них в Сирию впервые переброшена пара МиГ-31К, сообщили в Минобороны.

Эти истребители способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Как подчеркнули в военном ведомстве, МиГ-31К будут выполнять в Сирии "учебные задачи".

"Новая полоса встретила комфортно, посадка прошла мягко. Системы инструментального захода на посадку и аэродром обеспечивают выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях, днем и ночью", — цитирует командира одного из экипажей агентство РИА Новости.

В рамках учении пять кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва" и две подлодки, вместе с авиационной группой выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта Тартус.

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