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10 идей для летней подработки студентов

09:05
  • пятница
  • 25 июня 2021

Зарабатывать можно на собственных интересах и увлечениях

Летом многие студенты готовы устроиться на подработку и поправить свое материальное положение, но не все знают, куда можно пойти работать. Эксперты сервиса "СберУслуги" перечислили несколько идей для заработка.

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"Репетиторство в качестве подработки подойдет тем, кому нравится делиться знаниями с другими. Если вы политолог — преподавайте историю и обществознание, если студент-медик — биологию, лингвист — иностранные языки, учитесь на физмате — преподавайте физику и математику", - рекомендовали специалисты.

Лингвисты могут попробовать свои силы в роли переводчиков – это поможет не только заработать, но и улучшить свои навыки.

Студентам, хорошо знакомым с графическими редакторами, подойдет работа по созданию профессиональных презентаций. Тем, кто интересуется искусственным интеллектом, можно попробовать размечать данные - никакого опыта для этого не требуется.

Кроме того, заработать летом можно в качестве фотографа, а заодно и поэкспериментировать со своим стилем в фотографии и опробовать новые идеи; побыть ведущим мероприятий или аниматором.

Также можно поработать копирайтером, няней, выгульщиком собак и специалистом по уборке помещений, передает РИА Новости.

"Выберите для себя подходящую подработку, а чтобы получать официальный доход — зарегистрируйтесь как самозанятый. Работа на себя в формате самозанятого — идеальный вариант для студента: официальная работа, простота оформления, низкая налоговая ставка, отсутствие бюрократии и необходимости ездить в налоговую", - добавили эксперты.

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