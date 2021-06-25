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"Актив банк" лишился лицензии

09:04
  • пятница
  • 25 июня 2021

К работе банка возникли вопросы

Центробанк отозвал лицензию у саранского "Актив банка". Об этом сообщается на сайте Банка России.

Решение регулятор обосновал тем, что банк скрывал свое реальное финансовое положение, значительную часть кредитного портфеля составляли проблемные ссуды. Кроме того, кредитная организация неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов "Актив банк" занимал 192 место в банковской системе России. Является участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 9 июля, говорится на сайте АСВ.

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