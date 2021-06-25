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Россияне массово начали отказываться от туров в Краснодарский край

09:36
  • пятница
  • 25 июня 2021

Новые требования властей региона посчитали невыполнимыми

В Ассоциации туроператоров России уверены, что решение администрации Краснодарского края с 1 августа заселять в гостиницы только вакцинированных туристов может быть невыполнимо.

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В АТОР подчеркнули, что понимают, чем обусловлено такое решение. Однако технически, чтобы к началу августа получить сертификат о вакцинации, первую дозу вакцины нужно получить уже на следующей неделе, но из-за большого спроса и очередей это сделать затруднительно.

Кроме того, в АТОР отметили тенденцию к массовому возврату купленных ранее туров, что может нанести сильный удар по туристическому бизнесу.

В АТОР призвали главу региона Вениамина Кондратьева рассмотреть возможность, при которой отелям будет разрешено "принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста", передает РИА Новости.

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