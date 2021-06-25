Россияне массово начали отказываться от туров в Краснодарский край

Новые требования властей региона посчитали невыполнимыми
В Ассоциации туроператоров России уверены, что решение администрации Краснодарского края с 1 августа заселять в гостиницы только вакцинированных туристов может быть невыполнимо.
В АТОР подчеркнули, что понимают, чем обусловлено такое решение. Однако технически, чтобы к началу августа получить сертификат о вакцинации, первую дозу вакцины нужно получить уже на следующей неделе, но из-за большого спроса и очередей это сделать затруднительно.
Кроме того, в АТОР отметили тенденцию к массовому возврату купленных ранее туров, что может нанести сильный удар по туристическому бизнесу.
В АТОР призвали главу региона Вениамина Кондратьева рассмотреть возможность, при которой отелям будет разрешено "принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста", передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram