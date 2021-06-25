Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

Информацию подтвердил ее адвокат

Гражданку России Софью Сапегу, задержанную в Белоруссии вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, перевели под домашний арест. Россиянка находится одна на съемной квартире в Минске.

Информацию западных СМИ подтвердил агентству РИА Новости адвокат семьи Сапеги. Юрист ожидает, что судьба россиянки в ближайшее время будет решена положительно. В свою очередь, отчим Софьи Сергей Дудич заявил, что для Сапеги такое решение белорусских властей стало неожиданностью, семейство "в шоке".

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация не подтвердилась, однако при проверке пассажиров на борту обнаружился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевича и сопровождавшую его Софью Сапегу задержали.

Сообщения о переводе Сапеги под домашний арест подтвердили и в посольстве России в Минске. Позже появилась информация, что и Протасевича поместили под домашний арест.

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