Наталья Сергунина подвела итоги хакатона Moscow City Hack

Победителями стали 15 команд

Победителями и призерами хакатона Moscow City Hack стали 15 команд. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Хакатон проходил с 11 по 14 июня в онлайн-формате.

"Участники хакатона представляли почти всю страну - 79 регионов России. Объединившись в команды, они разрабатывали собственные цифровые решения под конкретные практические задачи столичных ведомств и технологических компаний", - рассказала Сергунина.

В ходе хакатона ИТ-специалисты разрабатывали новые цифровые продукты и сервисы. На это у них было 72 часа. Затем они оценивались по таким параметрам, как уровень проработки решений, оригинальность, эффективность и потенциал. Каждый заказчик выделил три лучшие команды, 12 победителей разделили призовой фонд в 2 млн руб. Еще три выигравшие команды получили гранты на образовательные продукты.

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