"Должен испить всю чашу": Ефремов отказался работать в библиотеке

Артист не ищет легких путей

За время пребывания в колонии актер Михаил Ефремов превратился в "совершенно другого человека", считает адвокат Петр Хархорин. Он рассказал об изменениях, произошедших с артистом.

Адвокат назвал Ефремова "настоящим русским интеллигентом" и заявил, что артист много читает. "Ему даже предложили работать в библиотеке", - подчеркнул Хархорин. Он отметил, что актер отказался от этого и остался работать в пошивочном цеху, чтобы "испить всю чашу". Хархорин уверен, что такое решение говорит о произошедших в человеке изменениях, передает "Газета.ру".

Также юрист опроверг слухи о том, что у Ефремова якобы обнаружили органическое расстройство личности. "Была публикация, что Михаил этапирован в Москву и пошел на соглашение со следователями, давая показания по наркотикам. Человек, который это писал, он не понимает, что делает? А сам Михаил в это время сидит спокойно в колонии", - добавил Хархорин.

Вечером 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 года вместо 8.

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