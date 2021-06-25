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Число заражений коронавирусом в мире приблизилось к 180 миллионам

09:56
  • пятница
  • 25 июня 2021

Умерли от связанных с COVID-19 болезней почти 4 миллиона

За время пандемии коронавируса в мире заразились почти 18 миллионов человек. Почти 4 миллиона из них скончались от связанных с COVID-19 болезней. Последние данные по ситуации в коронавирусом в мире опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
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По информации, полученной университетом на утро 25 июня, число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире достигло 179 999 482. Скончались за все время пандемии 3 900 372 пациента с диагностированным COVID-19.

На первом месте по числу заразившихся – США. Там выявлено за все время 33 590 537 случаев коронавируса. Индия на втором месте с показателем 30 134 445. На третьей строке в списке, по данным университета - Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 243 483 случая COVID-19.

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