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Москвичей на выходных ждет редкая погодная аномалия

10:30
  • пятница
  • 25 июня 2021

Этим летом природа не устает удивлять жителей столицы

В воскресенье в Москве пройдут сухие грозы. Об этой редкой природной аномалии рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Вильфанд заявил о редчайшем для столицы уровне опасности УФ-излучения

Она объяснила, что для сухих гроз нужна особая, очень жаркая погода. Раскаленный воздух не дает влаге долететь до поверхности земли, она испаряется, и гроза проходит без дождя.

Паршина подчеркнула, что такое редкое явление вызвано столкновением разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, передает "Российская газета".

Ранее жителей столицы предупредили об опасном уровне УФ-излучения. Москвичам посоветовали избегать прямых солнечных лучей.

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