Москвичей на выходных ждет редкая погодная аномалия

Этим летом природа не устает удивлять жителей столицы

В воскресенье в Москве пройдут сухие грозы. Об этой редкой природной аномалии рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она объяснила, что для сухих гроз нужна особая, очень жаркая погода. Раскаленный воздух не дает влаге долететь до поверхности земли, она испаряется, и гроза проходит без дождя.

Паршина подчеркнула, что такое редкое явление вызвано столкновением разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, передает "Российская газета".

Ранее жителей столицы предупредили об опасном уровне УФ-излучения. Москвичам посоветовали избегать прямых солнечных лучей.

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