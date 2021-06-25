Telegraph: решение о провокации британского эсминца принял Джонсон

Британские министры перессорились из-за инцидента

Решение о проходе эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Запланированная акция стала причиной ссоры главы МИД Доминика Рааба и министра обороны Бена Уоллеса, пишет британская The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Автором идеи направить эсминец в российские территориальные воды, по данным источника, стал глава Минобороны. Однако глава МИД опасался, что Москва сможет использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом.

"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение. В понедельник Defender было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды", - цитирует The Daily Telegraph представителя военного ведомства.

Окончательное решение принимал премьер Борис Джонсон. Приказ был доведен до командования корабля за два дня до инцидента в Черном море. В правительстве на вопрос журналистов ответили, что не комментируют "принятие оперативных военных решений".

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