ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роструд назвал законным отстранение от работы непривитых работников

10:41
  • пятница
  • 25 июня 2021

Все прописано в документах

Федеральная служба по труду и занятости объяснила законность отстранения сотрудника от работы за отказ от вакцинации.
Песков посоветовал сменить работу тем, кто не хочет прививаться

Это обусловлено Трудовым кодексом (абзац 8 часть 1 статья 76 ТК), федеральным законом (№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней") и иными нормативно-правовыми актами.

Помимо этого, Роспотребнадзор может выносить постановления о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, говорится в сообщении.

Таким образом, отказ в приеме на работу или отстранение от работы человека без прививки обусловлено тем, что он несет высокий риск заболевания для окружающих.

В Роструде также обратили внимание, что в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.