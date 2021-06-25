Роструд назвал законным отстранение от работы непривитых работников

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Федеральная служба по труду и занятости объяснила законность отстранения сотрудника от работы за отказ от вакцинации.
Это обусловлено Трудовым кодексом (абзац 8 часть 1 статья 76 ТК), федеральным законом (№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней") и иными нормативно-правовыми актами.
Помимо этого, Роспотребнадзор может выносить постановления о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, говорится в сообщении.
Таким образом, отказ в приеме на работу или отстранение от работы человека без прививки обусловлено тем, что он несет высокий риск заболевания для окружающих.
В Роструде также обратили внимание, что в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram