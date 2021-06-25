Анджелину Джоли возмутила расовая дискриминация в медицине

В основном врачи ориентируются на светлокожих

Актриса Анджелина Джоли призналась, что переживает за здоровье своей 16-летней дочери Захары, которая недавно перенесла операцию. У девушки впереди долгий курс реабилитации.

Джоли возмутилась, что многие врачебные рекомендации рассчитаны на людей с белой кожей, тогда как ее дочь - темнокожая.

"У меня есть дети разного расового происхождения, и я знаю, когда у них появлялась сыпь, то выглядела она совершенно по-разному. Но всякий раз, когда я изучала медицинские источники, ориентиром была белая кожа. Недавно моя дочь Захара перенесла операцию, и после этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа "станет розовой". Что значит розовой?! Я просто в отчаянии", - поделилась своими переживаниями Джоли.

При этом звездная мама не стала рассказывать, по какой причине Захаре потребовалась помощь врачей, передает "СтарХит".

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