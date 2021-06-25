Коронавирусом в России заболели еще 20393 человека

Выздоровели 14024 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20393 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Это самый высокий показатель с 25 января.

Скончался за сутки 601 человек, выздоровели 14024 заболевших.

В Москве за сутки заболели 7916 человек, в Подмосковье - 2436, в Санкт-Петербурге - 1194.

За весь период пандемии в стране выявлено 5409088 случаев инфекции. Умерли 132064 пациента. Выздоровели 4929639 человек.

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