Коронавирусом в России заболели еще 20393 человека

Выздоровели 14024 человека
За минувшие сутки в России зарегистрировано 20393 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Это самый высокий показатель с 25 января.
Скончался за сутки 601 человек, выздоровели 14024 заболевших.
В Москве за сутки заболели 7916 человек, в Подмосковье - 2436, в Санкт-Петербурге - 1194.
За весь период пандемии в стране выявлено 5409088 случаев инфекции. Умерли 132064 пациента. Выздоровели 4929639 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram