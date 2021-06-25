"Перед вами увлекательный мир": Путин поздравил российских выпускников

Во многих регионах праздник пройдет с ограничениями

Сегодня - важный день для сотен тысяч школьников, их родителей и учителей. По всей стране пройдут выпускные. Но из-за ситуации с коронавирусом общий всероссийский праздник состоится в дистанционном формате. Владимир Путин поздравил одиннадцатиклассников с новым этапом жизни.

"Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей. Динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Всё, что для этого нужно - энергия, настойчивость, целеустремлённость - у вас, не сомневаюсь, есть. В нашей стране становится всё больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти своё призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях. Раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников, причём проекты предназначены действительно для всех. Для тех, кто выбирает высшее образование и для тех, кто идёт в колледжы, техникумы. Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и возможности", - сказал Владимир Путин.

Решение о формате проведения праздника в каждом регионе принимали исходя из эпидемиологической ситуации. Например, в Санкт-Петербурге школьники смогут побывать на шоу "Алые Паруса". Но для остальных доступ на набережные и смотровые площадки будет закрыт.

В Москве традиционные торжества в Парке Горького и бал в Кремлёвском дворце пришлось отменить из-за коронавируса. Ну а ровно в полдень в социальной сети "В контакте" начнётся онлайн-трансляция Всероссийского выпускного. Поздравления и напутствия для одиннадцатиклассников прозвучат от лучших учителей страны, деятелей науки и культуры, звёзд эстрады и кино.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram