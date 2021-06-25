Вакцинация и QR-коды: последние новости о коронавирусе на сегодня, 25 июня

В России снова выявлено больше 20 тысяч новых заражений

За сутки в России выявили 20393 новых случая коронавируса. Это последние данные оперативного штаба. Выздоровели 14024 человека. Сегодня на сайте госуслуг Москвы вакцинированные от коронавируса и прошедшие тестирование граждане могут получить QR-коды. Уже с понедельника без них нельзя будет посещать кафе, рестораны и массовые мероприятия. Врачи напоминают: остановить распространение инфекции можно только сделав прививку.

Выбор вакцины - дело добровольное. Тут нужно учитывать состояние здоровья и слушать мнение только врача. Сегодня во всех прививочных центрах Москвы горожанам вручают памятки, в которых подробно описано, что можно делать после инъекции, а чего нельзя. И предупреждают: симптомы такие как, например, температура, пройдут в течение трех дней.

Вакцинация - единственный способ защитить себя. А может и спасти жизнь - свою и родственников. Призывы врачей делать прививки, похоже, услышаны. И не только традиционно ответственным к своему здоровью старшим поколением, но и молодежью. А этот контингент сегодня составляет едва ли не половину заболевших.

За последние несколько дней, говорят в столичной мэрии, количество желающих сделать прививки, значительно выросло. Для удобства мобильные медпункты открывают, что называется, в шаговой доступности от мест работы или жительства москвичей. Сеть прививочных пунктов уже сегодня расширена.

"Это позволит еще большему числу москвичей сделать прививку от COVID-19. Как мы обещали ранее, уже начали свою работу 19 дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет", - сообщили в столичной мэрии.

Теперь в Москве 119 таких пунктов. Увеличено время приема - с 8 утра до 22. Все, кто сделал прививку, сегодня же могут подать заявку на получение QR-кода. На сайте mos.ru по пунктам и пошагово объясняется, как это сделать. Самый простой способ - через регистратуру в поликлинике. Если человек занят, то с помощью мобильного приложения в смартфоне. Или на сайте "Госуслуг". Вариантов, как минимум, пять. Надо только выбрать удобный. Кстати, вакцинироваться и получить QR-код смогут и иностранцы, в первую очередь, трудовые мигранты. Убеждают сотрудников прививаться и крупнейшие службы доставки в Москве. Курьерам не придется идти в поликлинику - мобильные бригады врачей сами приедут в офисы, логистические и сортировочные центры.

А в Подмосковье власти намерены вести агитацию с помощью дронов. В Астраханской области и Хабаровском крае из-за вспышек коронавируса закрыты целые поселки. В регионах всё больше работодателей принимают решение о том, чтобы временно перевести треть сотрудников на "удаленку".

Тимур Абдуллаев, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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