Трусость лидеров ЕС разочаровала Меркель

Канцлер надеялась на храбрость коллег в вопросе саммита с Россией

Серьёзный раскол в Европейском Союзе продемонстрировала встреча в Брюсселе. Лидеры 27 государств так и не смогли договориться о проведении саммита с Россией. С инициативой о необходимости наладить отношения с Москвой выступили Германия и Франция. Однако несколько стран выразили решительный протест. Впрочем, по словам премьер-министра Финляндии, с повестки дня вопрос ещё не снят.

Когда лидеры стран Евросоюза покидали зал заседаний, на улице уже светало. Обсуждение отношений с Россией затянулось до утра, но не принесло конкретных решений. Канцлер Германии Ангела Меркель, предложившая идею нового саммита ЕС-Россия, выглядела уставшей и разочарованной.

"Это было очень подробное и непростое обсуждение. Мы определили условия, при которых мы хотим общаться и сотрудничать с Россией. Сегодня не удалось договориться о том, что мы должны немедленно встретиться на высшем уровне. Но для меня важно, чтобы формат диалога сохранялся, и мы над этим работаем. Я надеялась на большую храбрость в этом вопросе со стороны европейских коллег", - заявила Меркель.

Впрочем, трудно идти вперёд, если еще до начала саммита было решено действовать в отношении России, как в той басне про лебедя, рака и щуку. Концепцию предложил глава внешнеполитической службы ЕС - отпор, сдерживание и привлечение к сотрудничеству в выгодных для Европы областях. Начинать диалог на таких условиях, по меньшей мере, странно.

"Если эта философия лежит в основе инициативы саммита, то мне было бы очень интересно посмотреть, как такое гипотетическое мероприятие откроется и сразу должен, значит, последовать отпор. Ну, а потом сдерживание. И как это все будет сочетаться, мне пока трудно сказать. Посмотрим", - заявил глава МИД Росси Сергей Лавров.

В итоге, на саммите удалось лишь согласовать заявление, в котором Евросовет выражает ожидание более конструктивной деятельности руководства России, подчеркивает необходимость поддержки российского гражданского общества и независимых СМИ. О том, что все это, по сути, прямое вмешательство во внутренние дела другой страны, участники форума, видимо, не задумывались. Зато поручили своей внешнеполитической службе во главе с Жозепом Боррелем подготовить предложения, а заодно изучить возможность новых санкций в отношении Москвы для противостояния ее будущей деятельности, которую Евросоюз расценит как вредоносную. Особенно усердствовали в принятии такого заявления и отказе от саммита с Россией страны Восточной Европы, включая государства Прибалтики, которые уже много лет живут на дотации ЕС и, когда нужно, подают свой голос.

"Мы все согласились с тем, что Россия представляет собой большую угрозу. Она очень агрессивна. И мне интересно, откуда пришло это предложение, я хочу выслушать аргументы", - заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Говоря, что согласились все, премьер Эстонии сильно преувеличила. Против саммита ЕС-Россия выступили лишь 10 стран из 27. Идею Меркель и Макрона активно поддержали, например, Австрия и Бельгия. Заседание еще продолжалось, когда из Киева посыпались истеричные заявления украинского руководства.

"Есть риск, что теперь в Нормандском формате мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы. Это было бы совсем скверно", - заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Отношения к Евросоюзу, несмотря на все старания, Украина не имеет, но в возможном сближении Европы и России нынешние киевские власти усмотрели огромную опасность для себя.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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