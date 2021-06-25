Губернатора Краснодарского края попросили смягчить требования для туристов

Меры предосторожности обеспечат безопасный отдых

Власти Кубани просят продолжить прием туристов с отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус и после 1 августа. В Ростуризме считают, что четкое выполнение всех необходимых мер предосторожности позволит обеспечить безопасный отдых.

"Я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Накануне стало известно о решении властей Краснодарского края. С 1 июля отели курортов будут принимать только отдыхающих с прививками от коронавируса либо с отрицательными ПЦР-тестами. А с 1 августа – только с подтверждением вакцинации. В ростуризме сочли такие требования невыполнимыми. Тем временем. Россияне стали массово сдавать приобретенные ранее путевки в Краснодарский край, передает ТАСС.

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