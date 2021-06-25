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Смертоносный торнадо в Чехии сняли на видео

12:04
  • пятница
  • 25 июня 2021

Погибли три человека

Мощный торнадо сравнял с землёй несколько населённых пунктов в Чехии. Погибли по меньшей мере три человека, более двухсот пострадали. Видео разгула стихии публикует "ТВ Центр".

Стихия ударила по юго-востоку страны. Скорость ветра превышала 300 километров в час. Огромная воронка неслась по улицам, вырывала с корнем деревья. Машины взмывали в воздух, врезались в стены домов и ломали заборы. Укрыться жителям было негде.

Город Годонин и ещё семь сёл теперь выглядят как после бомбёжки. От домов остались только стены.

Из-за упавших столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага — Братислава образовалась гигантская пробка. На одной из трасс сильный ветер перевернул автобус с людьми.

В пострадавших районах сейчас развёрнута масштабная спасательная операция. Людей ищут под завалами. На место ЧП направлены вертолёты и бригады скорых. После торнадо около 60 тысяч семей остались электричества.

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