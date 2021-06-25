Не выходя из дома: чем заняться в эти выходные в Москве

Из-за ситуации с коронавирусом эти дни лучше провести дома

Спортивные тренировки, мастер-классы и выставки. Всё в формате онлайн. Посетить Московский зоопарк или побывать за кулисами Большого театра можно оставаясь дома. К этому располагает аномально жаркая погода и непростая ситуация с коронавирусом. В целях безопасности многие мероприятия теперь проходят дистанционно.

Утро выходного дня лучше всего начать с зарядки, не выходя из дома. Тем более, что на улице жара, да и сложная эпидситуация к занятиям в большой компании не располагает. Сад имени Баумана предлагает видеотренировку "Бодрящая зарядка с утренним Бушуевым". Комплекс упражнений рассчитан на двадцать пять минут, а энергоресурса хватит на весь день.

А потом сразу на мастер-класс, который также онлайн проводит Бабушкинский парк. Коллаж "Город будущего" обещают создать из необычных материалов.

"Это могут быть газеты, какие-то обертки от конфет, этикетки, в общем, все те бумажные носители, которые встречаются у нас дома, и с которыми непонятно, что делать. Вот можно делать из них коллажи", - говорит художник и дизайнер Бабушкинского парка Александра Калиничева.

В Бахрушинском музее – онлайн-проект "Бахрушиныдома". Это серия видеороликов, стилизованных под эпоху XIX века. Фантазии на тему, как основатель Театрального музея Алексей Бахрушин мог бы провести самоизоляцию в своем доме, с семьей.

А Большой театр приглашает за кулисы. Тоже в видео-формате. Новый пронзительный фильм на ютуб-канале посвящен педагогам, занимающимся с артистами балета. Все они в прошлом тоже - примы и премьеры. И сейчас, как говорят в театре, передают "из ног в ноги" свое мастерство.

"С одной стороны, ты должен воспитывать, с другой стороны, ты должен быть другом. С третьей стороны, ты должен быть наставником, с четвертой стороны, ты должен быть подушкой, в которую можно всплакнуть", - говорит заслуженный артист России Виктор Барыкин.

Пенная вечеринка у пингвинов! Проходит, правда, без публики. Московский зоопарк пока закрыт, однако можно на сайте следить за тем, как живут его обитатели. Киперы регулярно снимают и выкладывают новое видео. Редкие кадры - удачная охота манула. К тому же в зоопарке запускают продажу билетов по акции "Стопковид", их можно приобрести сейчас, а действовать они будут до конца марта 2022 года.

Много интересного в выходные и на нашем канале. У самого энергичного и темпераментного кулинара Отара Кушанашвили в гостях актёр Михаил Башкатов. Он готов делиться не только гастрономическими секретами.

А герой фильма "Её секрет" - перспективный юрист Игорь, приехавший покорять столицу, далеко не сразу поймет истинную подоплёку происходящих с ним событий. Ему предстоит сделать сложный выбор - свадьба с богатой наследницей, блестящая карьера или же настоящая любовь.

Юлия Богоманшина, Мария Леванова, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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