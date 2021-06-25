Собянин открыл новую станцию-вокзал "Щукинская" МЦД-2

После открытия новым ТПУ будут пользоваться 70 тысяч пассажиров в сутки

В Москве сегодня открылась новая станция "Щукинская" МЦД-2. Старт движению дал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Общая площадь платформы более 6 тысяч квадратных метров. Она расположена между станциями "Стрешнево" и "Тушинская". Её открытие позволит улучшить транспортное обслуживание около 170 тысяч москвичей. Создана безбарьерная среда для удобства маломобильных пассажиров установили шесть эскалаторов и три лифта. "Щукинская" стала частью одноименного транспортно-пересадочного узла, который объединил МЦД-2, Таганско-Краснопресненскую линию метро, трамвайные пути и автобусные маршруты.

"Транспортный узел, в котором каждые сутки будут перевозить около 70 тысяч пассажиров. Ну и, конечно, это другое качество транспортного обслуживания пассажиров - эскалаторы, лифты, кассы и так далее. И очень важно, что новая станция по традиции не разъединяет районы, а объединяет. Здесь объединены два района - Покровское-Стрешнево и Щукинский район, которые теперь имеет хорошую связку между собой благодаря строительству новой станции", - заявил Сергей Собянин.

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