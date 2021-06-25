Уровень Амура у Благовещенска превысил опасную отметку

В город переброшены дополнительные силы спасателей
В Амурской области растёт число подтопленных паводком домов и приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуируют людей и животных. У Благовещенска уровень воды в реке превысил отметку "опасное явление". В город переброшены дополнительные силы спасателей из Читы. В Забайкалье сейчас также ликвидируют последствия стихии.
Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александры Паниной (см. видео).
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